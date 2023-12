Tennistavolo Supercoppa. L’Apuania asfalta il Messina

E’ della Apuania Tennistavolo la Supercoppa del 2023. Tra le mura amiche i carraresi piegano in tre ore la resistenza del Messina per 5-2 e aggiungono anche questo trofeo in bacheca dove già ci sono le supercoppe vinte negli anni 2021 e 2022 (nel tennistavolo la Supercoppa è stata reintrodotta nel 2018). La formula mette davanti la vincitrice dello scudetto e della coppa Italia e siccome ambedue i titoli sono stati conquistati dai carraresi, i siciliani partecipano come finalisti di coppa Italia: come dire che ai tavoli c’è il migliore tennistavolo espresso in Italia in questa stagione. E i tavoli non deludono perché il tennistavolo giocato è di alto livello.

Inizio tutto in salita per i carraresi che perdono la prima partita con Mihai Bobocica che è superato 1-3 da Mutti, mentre Andrej Gacina si fa sorprendere da Maria Tommaso Giovannetti per 2-3. Sullo 0-2 è Tomislav Pucar a suonare la carica ai suoi compagni e con un 3-2 batte Ivanov Niagol Stoyanov, mentre a seguire è Gacina a imporsi con un 3-0 su Matteo Mutti. Ormai l’Apuania si è accesa e per i siciliani c’è poco da fare. Bobocica regola Stoyanov per 3-2, Pucar batte Giovannetti 3-1 e sul 4-2 il punto del successo e della coppa è firmato da Gacina che ha la meglio su Stoyanov per 3-1 al termine di una partita molto combattuta. Alla fine è il presidente ad alzare la supercoppa al cielo insieme ai suoi giocatori, al ds Claudio Volpi e al dirigente Alessandro Merciadri.