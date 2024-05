Tennistavolo. Titoli regionali al centro federale di San Felice. Ori per Lorenzo Rettighieri ed Elena Ferretti

Lo scorso fine settimana si sono assegnati i titoli regionali giovanili 2024 di tennistavolo, presso il centro federale di San Felice sul Panaro. In Under 15 maschile il villadoriano Lorenzo Rettighieri si è confermato senza rivali nella categoria a livello regionale, aggiudicandosi il titolo con un solo set perso in tutto il torneo, mentre nelle categorie Under 11 e Under 13 più di un podio è arrivato per i ragazzi della Cdr. Nel doppio maschile Under 15 Lorenzo Rettighieri si è portato a casa un altro oro in coppia col bolognese Denis Guastadini. Nel Doppio misto Under 17 altro oro villadoriano, stavolta per la coppia Elena Ferretti/Davide Monari, al termine di un avvincente incontro vinto per 3-2 contro i parmensi Caleffi e Vitale. Nel torneo Femminile a categoria unificata, l’under 17 rossonera Elena Ferretti ha conquistato con autorevolezza il titolo.