Tennistavolo. Tre successi nel weekend per le selezioni Giara

La seconda giornata di ritorno dei campionati a squadre di tennistavolo ha riservato alla Giara Assicurazioni tre soddisfazioni importanti dai palcoscenici della serie C1, della serie C2 e della serie D3. Meno bene – ma la sconfitta, in questo caso, era assolutamente preventivabile – è invece andata in serie B2, dove la prima squadra societaria, impegnata in casa con l’inarrivabile capolista Carrara, è stata sconfitta con un rapido 5-0, nel quale gli estensi hanno saputo racimolare tre set in tutto, tutti conquistati da un buon D’Amore, prima contro Cremente e poi con il quotato Petriccioli, giocatore di seconda categoria. In classifica, comunque, nulla cambia per la formazione estense, sempre quinta con quattro punti di vantaggio sulla zona retrocessione.

Un bel successo, per contro, è arrivato in serie C1, dove la Giara Assicurazioni, in un incontro più combattuto di quanto dica il punteggio finale (5-2), ha vinto a Camisano Vicentino contro la temibile Aurora 76 grazie alla fondamentale tripletta di capitan Gallerani e ai successi di Antonucci e Chiofalo sul bulgaro Petkov, contro il quale tutti i tre ferraresi si sono imposti al quinto set. Con questa vittoria la seconda squadra societaria mantiene la piazza d’onore, questa volta però in solitudine per la contemporanea sconfitta del Vicenza sul campo della Fondazione Bentegodi Verona.

Ma l’impresa più bella dell’ultimo weekend è giunta in serie C2, con la terza formazione estense che ha vinto sui tavoli della Maior Castelmaggiore, diretta rivale per la salvezza. Decisivi, per il 5-4 finale, i tre punti di un infallibile Caravita (nessun set perso) e le vittorie di Blasi nel match di apertura e di capitan Mugellini nel nono incontro, quello della verità contro il cileno Oviedo Fernandez. Con questo successo la Giara Assicurazioni torna a pieno titolo nel gruppone che si giocherà la permanenza in categoria, nel contesto di un girone molto equilibrato in cui fra terzo e penultimo posto ci sono solo due punti di differenza.

Ben meno sofferto è stato l’ennesimo trionfo della squadra “D” societaria, dominatrice del girone E di serie D3, dove è ancora imbattuta.