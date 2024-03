Tennistavolo. Trio di assi all’Arsenal Cadelbosco. In bacheca il titolo provinciale Csi

L’Arsenal Cadelbosco di tennis tavolo, guidata dal presidente e allenatore William Santini, ha conquistato il titolo di campione provinciale a squadre Senior Csi, al termine delle finali che hanno avuto luogo nei giorni scorsi alla palestra di Casalgrande. Dopo aver terminato la regular season senza aver subito alcuna sconfitta, Filippo Zanni, Leonardo Paterlini e Giacomo Trolli, che fanno parte dell’Arsenal giovani, si sono aggiudicati il titolo di Campioni provinciali a squadre Csi, battendo in finale i rivali dell’Audax Poviglio con un netto 5-0. Questi tre ragazzi sono il fiore all’occhiello della società del presidente Santini, ma anche altri giovani pongisti stanno crescendo seguendo le loro orme.

Grande soddisfazione in società dove tutti si sono complimentati per il lavoro svolto da parte di tutti i protagonisti e per il prestigioso risultato ottenuto. "Sono molto orgoglioso di questi tre ragazzi, che, avendo una media di 15 anni, erano di gran lunga i più “in erba” della competizione – commenta entusiasta il tecnico William Santini – Nonostante la loro giovane età hanno affrontato a viso aperto e battuto atleti molto più anziani di loro. Oltre al prestigioso risultato ottenuto mi riempie di orgoglio un altro aspetto: anche se il tennis tavolo è considerato uno sport di seconda fascia, all’Arsenal Cadelbosco abbiamo tanti giovani che ci stanno seguendo e si stanno appassionando al nostro sport e questo perché si lavora con serietà, cercando di dare agli atleti stimoli corretti e obiettivi da raggiungere".

Per gli amanti del tennis tavolo, da 4 al 7 aprile 2024, alla palestra comunale Galilei di Cadelbosco Sopra, avranno luogo i Campionati italiani paralimpici, ai quali parteciperanno i più forti pongisti italiani, otto dei quali sono attualmente campioni del mondo in carica nelle rispettive categorie. L’evento è aperto a tutti e verrà trasmesso in streaming sul sito della Federazione italiana tennis tavoli.

Foto: Filippo Zanni, Giacomo Trolli e Leonardo Paterlini