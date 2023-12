Tennistavolo. Tt Intercup,. Fortitudo seconda

Sconfitta, ma a testa alta, per la Fortitudo Tennistavolo di Franco Andriani che, in casa, viene battuta 4-1 dai lussemburghesi del Nidderkaerjeng. Con questo risultato, la Fortitudo chiude al secondo posto il girone C della Tt Intercup. Nella gara d’esordio, Giancarlo Bini, il capitano, viene superato dal mancino Evgheni Dadechin 3-1. Nella seconda gara, niente da fare per Massimo Valerio Zerbini, battuto dal macedone Irfan Cecik.

Nella terza partita, Agostino Roveri, ottiene il punto per la Fortitudo vincendo al quinto set (8-11; 11-6, 9-11, 11-9, 12-10) con Steve Goetzinger. Poco fortunato il doppio. Bini e Zerbini, opposti a Cekic-Dadechin, cominciano nel migliore dei modi conquistando il primo set, 11-7. Poi, lieve infortunio per Dadechin, incontro sospeso e, alla ripresa delle ostilità, spazio solo per gli ospiti, 5-11, 8-11, 9-11. Entro la fine del mese, poi, la società conoscerà le prossime avversarie della Tt Intercup.