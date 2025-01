Tennistavolo. Una settimana grigia. Metà tra vittorie e ko

Fine settimana in chiaroscuro per il Tennistavolo Lucca che porta a casa quattro vittorie e quattro sconfitte. In "A2", nella nona giornata di campionato, la seconda di ritorno, i rossoneri impegnati in casa al "Palaincas" perdono 1-4 contro la formazione romana del King Pong. Nella "C1" girone "I" non è andata meglio ed anche qui è arrivata una battuta d’arresto per 1-5 contro il Bernini Livorno.

Vittoria, invece, per i ragazzi della "B1" girone "C" che hanno battuto 5-2 l’Antoniana Gap, grazie alla tripletta di Cociauro ed al punto di Cerquiglini e Meloni. Per quanto riguarda le serie regionali, successi per la "C2" girone "B" che ha vinto 5-2 contro il Ciatt Prato, con la tripletta di Casali e la doppietta di Salani e per la "D1"-"A" che supera di misura 5-4 Volterra, con Ciacchini (2) e Cattani (2) e Ricci (un punto).

Nel derby "in famiglia" della "D2" girone "C", il Tennistavolo Lucca "C" ha battuto il Lucca "D" grazie ai due punti di Maccagnano e Raffaeli e al punto di Naldi; mentre gli "avversari" hanno segnato soltanto due punti con Viani. Per quanto riguarda la serie "C" femminile, nel girone "A" sconfitta per Stefani, Carmassi e Barsotti che escono battute 2-3 dal confronto contro l’Acsi Pisa; stessa sorte anche nel girone "B", dove Mori e Caroli cadono 1-4 contro l’Aics Sestese, ma si riscattano, poi, 5-0, contro il Tennistavolo Firenze.

Al. Lomb.