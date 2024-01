Terza Attuoni e Monti promettono scintille. Scoglio Marina di Massa per il Pontremoli

È un turno intrigante non soltanto ad Avenza e Pontremoli. Anche altrove, infatti, il programma della 14ª giornata del campionato di Terza Categoria promette bene. Ieri sera sotto la luce artificiale del “Buon Riposo“ è andato in visione lo scontro al vertice tra la prima forza del torneo Salavetitia Seravezza (31) con una partita in più e la seconda della classe Montagna Seravezzina (25). Il sabato giocato si apre con il match in visione dalle 14,30 al “Paolo Deste“ tra l’Attuoni (23) e il Monti (21). Sicuramente, una delle tappe più importanti per la squadra di Barbasini che affronta una delle formazioni più attrezzate per dare battaglia fino al 18 maggio alla conquista dell’area spareggi-promozione. Il tecnico del Monti che dirigerà le operazioni oltre recinzione perché appiedato dal giudice sportivo chiede ai suoi che gli regalino la soddisfazione dei tre punti e in contemporanea dare continuità alla serie utile di risultati che va avanti da cinque turni. Impresa difficile ma non impossibile per i lunigianesi che sono più agili e sanno interpretare il contropiede, arma micidiale che Giacomo ‘Cobra’ Bellacci e compagni nascondono nelle maniche alla stregua di un coltello serramanico.

Alla stessa ora al “Castel dell’Aquila“ scendono in campo Gragnolese (17) e Tirrenia (10). Stadio “Nene Romiti“, calcio d’inizio fissato alle 14,30, arbitro della partita tra Pontremoli (22) e Marina di Massa (15) De Vincenti della sezione di Carrara. "Sarà per noi, – afferma il presidente del Pontremoli Stefano Giannetti – indubbiamente, molto difficile affrontare una squadra al momento motivatissima impegnata nel dare continuità al proprio rendimento; dovremo davvero mettercela tutta ed essere capaci di superarci, dando il duecento per cento. È inutile nasconderlo, il Marina di Massa è una signora squadra allenata da un grande tecnico come Balloni. Ritengo sia partita determinante per rimanere in area playoff cercheremo di vincere".

Oggi il ValliZeri va a caccia dei tre punti dopo aver fatto la spesa nell’ultimo mercato di riparazione, abbattendo le resistenze dei cugini del Podenzana. Senza esagerazioni, dopo Seravezza e Montagna, non esiste oggi una squadra in grado di sprigionare calcio, con la stessa intensità, dinamismo e organizzazione come quella valligiana di Albareni.

La penultima tornata del girone d’andata si concluderà lunedì con il derby Don Bosco-ICcfFosdinovo e Sporting Marina-Dallas Romagnano.

Ebal.