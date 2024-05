Terza categoria. E’ caccia alla finalissima. Arrivano le sfide decisive

La Valbisenzio Academy,

che qualche giorno fa ha ufficializzato il divorzio dal tecnico Antonio Imbriano, ha ormai da qualche settimana festeggiato vittoria del campionato e promozione in Seconda Categoria. Adesso bisogna però individuare la seconda squadra che seguirà i vaianesi nella categoria superiore e in lizza ci sono le quattro co-protagonista della stagione: domani alle 16

si giocheranno infatti le semifinali dei playoff di Terza Categoria, in gara unica. E a occhio tutte e quattro hanno più o meno le stesse chance di tagliare il traguardo, dando la sensazione di equivalersi a dispetto degli otto punti che durante la "regular season" separavano la coppia Polisportiva Naldi-La Briglia Vaiano (a quota 62 in classifica) da quella composta da La Libertà Viaccia e San Giusto, a 54. Si è quindi dovuto ricorrere agli scontri diretti

e alla differenza reti per stilare la graduatoria definitiva: la Naldi, seconda, riceverà a Poggio alla Malva il San Giusto quinto nonché vincitore della Coppa Faggi (e che per questo avrà eventualmente una seconda possibilità per tentare di salire in Seconda, più avanti). Nell’altra semifinale, ad Usella, si sfideranno invece La Briglia Vaiano (terza, dopo aver a lungo battagliato con la Valbisenzio) e La Libertà Viaccia di coach Sensi, reduce da un secondo scorcio stagionale da protagonista assoluta. Da queste due partite usciranno quindi le compagini che

si contenderanno la promozione nella finalissima.