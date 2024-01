Terza categoria. La Valbisenzio Academy mantiene il vantaggio. San Giusto e Polisportiva Naldi tengono il passo

La prima della classe continua a marciare a pieno ritmo, ma le inseguitrici non sembrano avere la minima intenzione di arrendersi e promettono battaglia sino all’ultimo. E’ la sintesi della diciassettesima giornata del campionato di Terza Categoria, andata in archivio proprio ieri dopo aver preso il via due giorni fa. A far festa è indubbiamente la Valbisenzio Academy, che mantiene i tre punti di vantaggio sul San Giusto (con la possibilità di allungare ulteriormente, avendo una gara in meno). La capolista di Antonio Imbriano ha infatti espugnato il campo dell’Eureka, grazie al 2-1 finale griffato da Lunghi e Fioretti. Valbisentini primi con 39 punti, San Giusto che sale a 36: una doppietta di Ripanti e un acuto di Ottaviani ha regalato alla banda Trezza l’intera posta in palio, alla luce del 3-2 esterno inflitto al Colonnata in uno dei recuperi della domenica.

Avanza anche la Polisportiva Naldi, che (come da pronostico) ha sfruttato al massimo il "match-ball" contro il Montepiano fanalino di coda del raggruppamento: Pagnotta (due gol) Camerini e Franceschini hanno griffato il 4-1 ottenuto dai carmignanesi in trasferta, che li issa al terzo posto in classifica. Scavalcando così La Briglia Vaiano, che dopo un periodo più che positivo in termini di risultati registra una battuta d’arresto: Nannucci, Magnolfi e Lo Conte hanno vanificato le marcature di Tronchi e Cibella, permettendo a La Libertà Viaccia di violare il terreno di gioco di Usella con un 3-2 pirotecnico. E i ragazzi di coach Simone Sensi hanno così consolidato la quinta piazza, anche i vaianesi attualmente quarti possono contare ancora su cinque lunghezze di margine. Risalgono anche le quotazioni de Las Vegas, a ben vedere: l’1-0 casalingo che la formazione di Shehaj ha imposto al Paperino San Giorgio (acuto di Pannilunghi) può rappresentare per il gruppo un trampolino di (ri)lancio in vista di questa seconda parte di stagione ancora tutta da scrivere, a ben vedere. Rialza però la testa anche il Grignano, abbattutosi a valanga sul Carmignano: il club diretto in veste di direttore generale del sindaco di Agliana Luca Benesperi ha battuto i locali per 4-2, con Biancalani, Bionfo e Marini mattatori. Il BGV Soccer ha vinto in trasferta contro il Tobbiana (3-1).