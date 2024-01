Terza categoria La Valbisenzio Academy vuole proseguire la fuga Ma le inseguitrici insistono Turno con grandi match La Polisportiva Naldi è quarta e non si arrende: attacco al Montepiano

La diciassettesima giornata del campionato di Terza Categoria è pronta a partire domani, per concludersi come al solito nelle ventiquattr’ore successive. Il programma si preannuncia particolarmente ricco, a partire dalle gare del sabato previste tutte per le 14,30. A Tavola, la Valbisenzio Academy prima della classe farà visita ad un’Eureka che sta cercando continuità di rendimento. La capolista di Antonio Imbriano vuole tuttavia allungare ulteriormente il margine di vantaggio sul tandem San Giusto-La Briglia Vaiano, attualmente di tre punti in attesa del recupero (che potrebbe quindi portare Mazzola e soci a +6). Le due inseguitrici più prossime non sembrano tuttavia intenzionate a mollare: La Briglia riceverà La Libertà Viaccia in un match che si annuncia equilibrato, considerando che entrambe le squadre stanno attraversando un buon momento di forma. Il San Giusto sarà impegnato in uno dei quattro posticipi domenicali contro il Colonnata, partendo con i favori del pronostico (perlomeno sulla carta). Occhio a non dare però per vinta la Polisportiva Naldi, attuale quarta forza del raggruppamento con 32 punti: i carmignanesi sono comunque a quattro lunghezze di distacco dal vertice e difficilmente steccheranno la trasferta domenicale contro un Montepiano che sin qui non ha ancora totalizzato un solo punto.