Terza categoria. Valbisenzio Academy, tutto facile a Colonnata. San Giusto bloccato dal maltempo a Montepiano

La capolista continua per adesso a non sbagliare un colpo e a macinare punti su punti, anche se le rivali non mollano e promettono battaglia fino alla fine per approfittare di eventuali crolli. E’ la sintesi della diciannovesima giornata di terza categoria, andata in archivio ieri. Nel segno della Valbisenzio Academy si direbbe, che alla vigilia del confronto partiva indubbiamente con i favori del pronostico nella tana del Colonnata. E la prima della classe non ha steccato: gli uomini di coach Antonio Imbriano si sono imposti per 4-1 (doppietta di Mazzola ed acuti di Rossellò e Ghiani) mantenendo il vantaggio di sei lunghezze sull’inseguitrice più prossima. Anche perché il San Giusto è rimasto per il momento al palo ed è retrocesso in terza posizione, ma solo perché non ha avuto modo di giocare: la sfida con il Montepiano è infatti stata rinviata a causa del violento nubifragio abbattutosi in particolar modo sulla Vallata, che ha appesantito il terreno di gioco e ha suggerito al direttore di gara il rinvio. La Briglia Vaiano ne ha approfittato per prendersi il secondo posto in solitaria: una rete di Cibella è bastata ai vaianesi per battere il Grignano, salendo a quota 39. Quarta a quota 35 resta la Polisportiva Naldi che non ha ottenuto alcun punto visto che il confronto con la seconda squadra dell’Eurocalcio non viene come di consueto conteggiato ai fini della classifica.

In forte ascesa poi le quotazioni de La Libertà Viaccia, ormai quinta forza effettiva del raggruppamento: la tripletta di Fratoni ha permesso alla banda sensi di espugnare il campo del Las Vegas (alla luce del 3-1 finale) e di consolidare il proprio posto in zona playoff. Lo stesso piazzamento al quale ambisce anche il Bacchereto, bloccato tuttavia dal Tobbiana su un pareggio a reti bianche. BGV Soccer-Paperino San Giorgio è invece finita 2-2: toccherà al tecnico Betti decidere se vedere il bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto, per il suo PSG. Può sorridere infine l’Eureka: il 5-2 pirotecnico inflitto a domicilio al Carmignano fa bene al morale, ancor prima che alla classifica. Per un torneo che si preannuncia comunque combattuto, anche sulla base delle prossime gare.

Giovanni Fiorentino