Terza categoria. Vigor tiene il passo

In terza categoria tutto invariato in vetta alle classsifiche. Infatti nel girone A la Vigor San Sisto vincendo a Piobbico mantiene 3 punti di vantaggio sul Pole. Nel B vittorie per le prime due della classifica con il Maroso Mondolfo che mantiene 5 punti di margine sui pesaresi della Junior Centro Città.

Girone A: Casa 33-Borgo Pace 1-3; Gallo Football-Cagliese 1-5; Pieve di Cagna-Furlo 2-0; Piobbico 90-Vigor San Sisto 0-2; Pol. Bottega-Serra Sant’Abbondio 2-0; San Silvestro-Academy Montecchio 1-1; Torre-Pole Calcio 1-3.

Classifica: Vigor San Sisto 49; Pole 46; Polisportiva Bottega 45; Serra Sant’Abbondio 34; Borgo Pace 33; Piobbico 90 29; Cagliese 28; Torre, Academy Montecchio 26; San Silvestro 24; Gallo Football 20; Furlo 90 16; Pieve di Cagna 13; Casa "33" 7 .

Prossima giornata 23-24 marzo): Academy Montecchio-Gallo Football; Borgo Pace-San Silvestro; Cagliese-Torre; Furlo-Pol. Bottega; Pole-Pieve di Cagna; SerraSant’Abbondio-Piobbico 90; Vigor San Sisto-Casa 33.

Girone B: Babbucce-Novilara 0-2; Castelvecchio-Montelabbate 0-2; Cesane-Nuova Bedosti 5-1; Junior Centro Città-Tre Ponti 2-1; Real Porto Senigallia-Maroso Mondolfo 1-3; Sammartinese-I.E.S. Dini 0-0; V.F. Pesaro-Villa Palombara 1-3.

Classifica: Maroso Mondolfo 46; Junior Centro Città 41; I. E. S. Dini, Cesane 34; Sammartinese 33; V. F. Pesaro 32; Real Porto Senigallia, Villa Palombara 31; Montelabbate 30; Tre Ponti 29; Novilara 25; Babbucce 18; Castelvecchio 7; Nuova Bedosti 4.

Prossima giornata (23-24 marzo): I.E.S. Dini-Cesane; Maroso Mondolfo-V.F. Pesaro; Montelabbate-Babbucce; Novilara-Real Porto Senigallia; Nuova Bedosti-Castelvecchio; Tre Ponti-Sammartinese; Villa Palombara-Junior Centro Città.

