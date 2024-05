The Warriors sugli scudi. Due ori agli italiani assoluti

I campionati nazionali assoluti di Fight 1 a Montecatini Terme, con oltre 600 atleti provenienti da tutto lo Stivale, hanno regalato due titoli italiani all’Ama Team The Warriors di Massa. A vincere, nella Fight Codes Rules Tecnica, sono stati Valentino Blanco e Federico Costa, entrambi Senior. Blanco ha gareggiato nella categoria –85 kg presentandosi al Palavinci forte del titolo di campione toscano ed ha sbaragliato la concorrenza. Performance superlativa anche per Costa, impegnato nei –84 kg di peso, che ha scelto l’occasione migliore per il ritorno alle gare. Il combattente massese si era preso un periodo di pausa dopo la finale dei campionati toscani persa lo scorso anno ma aveva continuato ad allenarsi. La pattuglia di atleti portata agli italiani dall’allenatore Alessandro Arcolini era composta da 5 elementi che oltre ai due ori hanno conquistato anche due bronzi. E’ arrivato terzo tra gli Junior il debuttante Alessandro Scali, classe 2007, nei –60 kg. Terzo anche Enrico Bulgarelli, reduce dalla finale dei campionati toscani, che tra i Senior ha sfiorato la finale dei –69 kg. Tiziano Bragazzi, che ha lottato nei Senior –67 kg, si è visto fermare l’incontro per infortunio. "E’ stato un bel finale di stagione meritato per i ragazzi – dice il tecnico Arcolini –. Alla palestra Latin Way Studio’s di Romagnano siamo ripartiti da zero e stiamo crescendo dei nuovi ragazzi, sotto i 25 anni, di grande prospettiva. Siamo riusciti a conquistare due titoli italiani, cosa che ci era riuscita in precedenza solo una volta con Tommaso Padroni che adesso collabora con me assieme Gianpiero Faiano e Grata Grassi. Un angolo prezioso che ringrazio molto".

Gianluca Bondielli