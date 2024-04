Thomas Benetti in vetrina. Il sogno è il motomondiale

La giovane promessa versiliese del motociclismo italiano è il quattordicenne Thomas Benetti, di Stazzema, ed è pronto ad affrontare un altro importante e competitivo campionato italiano Aprilia Sport Production.

Domenica ci sarà la prima gara, a Misano, e per lui si aprirà un’occasione d’oro per mettersi in mostra e puntare in alto. Non è raro che i veri talenti, dopo ottime prestazioni in questo campionato italiano, siano subito proiettati nel circuito del motomondiale, nel MotoGp e in Moto3. Ed è questo l’obiettivo della squadra che lo supporta. Dopo le ripetute vittorie in minimoto da piccolissimo nei trofei toscani nel 2020 e nel 2021 e nel “Trofeo Italia“ nel 2021, l’anno scorso Thomas aveva esordito nell’Aprilia Sport Production e si era subito fatto notare nonostante qualche caduta che gli era costato le prime posizioni.

Ma il suo talento è emerso con evidenza e quest’anno le aspettative sono assai alte per il pilota iscritto all’Associazione Full Gas Racing Team e che correrà con una monocilindrica di 250 cavalli, che ha impianto frenante e forcelle identiche a quelle della Moto3, ed è seguito dalla nuova scuderia Moto Crono Racing di Roma e sempre supportato da Moto club Versilia Corse e dal Moto club Monaco di Roma. Benetti, che è iscritto all’Istituto superiore “Marconi“ di Seravezza all’indirizzo meccanica, e compirà 15 anni a breve (nel mese di maggio), già si troverà fianco a fianco con i migliori piloti italiani della sua età.

Lo scorso anno aveva finito la stagione al quinto posto, ma con appena 5 punti di distacco dal terzo e 20 dal primo, segnando tre primi posti in gara, un secondo ed un terzo. Nell’ultima competizione a Varano era riuscito anche a fare la pole-position oltre che a vincere gara-1 e poi gara-2, dimostrando a fine campionato di aver preso coscienza, sicurezza ed esperienza. "Dai test fatti è stato evidenziato come il ragazzo sia più forte dello scorso anno – spiegano dalla Full Gas Racing Team – Thomas si è allenato bene tutto l’inverno, anche in bicicletta ed in palestra, perché ci crede e per lui è un progetto importante e che stiamo prendendo seriamente. L’obiettivo è quello di arrivare a partecipare al motomondiale. Abbiamo molte aspettative e lui è convinto di potercela fare e ci metterà tutto il suo impegno. Il campionato di quest’anno sarà senz’altro un importante palcoscenico per lui".

Dopo Misano le date del campionato sono il 5 maggio a Magione, il 7 luglio a Modena, l’8 settembre a Cremona ed il 15 settembre a Varano. Ogni circuito prevede due gare che saranno tutte quante trasmesse in diretta e in streaming sulla piattaforma Federmototv.it, sul canale sport di Sky e sulle riviste Motosprint e Moto Italia GP One.