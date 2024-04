Timec, sono sfide decisive. Verag Villaggio già salva

A due turni dalla conclusione del campionato di serie C2 di calcio a cinque, la Timec Prato si riporta ad un solo punto di distanza dalla capolista Atletico Fucecchio. Questo il frutto della ventottesima giornata, che ha visto la capolista pareggiare 3-3 in casa con il Limite e Capraia e la squadra di Bini Conti travolgere in trasferta per 8-0 l’Olimpia Pistoiese. Restano in zona promozione anche altre due pratesi, a cominciare dal No Sense che è terzo in compagnia del Centro Storico Lebowski dopo aver battuto Midland 6-2, per passare poi all’Atletico 2001 quinto dopo il pareggio (6-6) nel derby con il San Giusto, che è sesto e a sua volta ancora in lizza. Per i giochi di alta classifica potrebbe essere decisiva la penultima giornata di questo fine settimana, che prevede ben due derby pratesi: San Giusto-No Sense e La Querce-Chiesanuova. La Timec invece sarà di scena a Limite mentre l’Atletico 2001 riceverà la visita della Folgor Calenzano. La capolista Atletico Fucecchio infine sarà ospite dalla Sestoese. A completamento della ventottesima, questi gli altri risultati delle pratesi: Lebowski-La Querce 5-2 e Chiesanuova-Quartotempo 4-3. In serie C1, bel successo per la Verag Villaggio nella penultima di regular season: 6-1 al Città di Massa e salvezza assicurata.