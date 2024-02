Tiro a segno. Ceccarello delude in Coppa del Mondo

Non è stata positiva la partecipazione di Sofia Ceccarello alla tappa egiziana di Coppa del Mondo di tiro a segno disputatasi a Il Cairo, manifestazione che non metteva in palio pass olimpici. La tiratrice ravennate non è riuscita a raggiungere la finale in nessuna delle tre gare a cui ha preso parte, ottenendo risultati al di sotto delle aspettative. Nella 10 m carabina ad aria compressa mista dove ha gareggiato in coppia con Danilo Dennis Sollazzo è giunta settima con il punteggio di 629.4 punti (passavano alla finale soltanto le prime quattro), mentre nella 10 m carabina ad aria compressa femminile è giunta 23esima con 629.9 punti. Ieri, nella 50 m carabina tre posizioni femminile, ha chiuso 37esima con il punteggio di 581 punti. Ceccarello ha comunque conquistato punti per il ranking mondiale, ultima possibilità per qualificarsi alle Olimpiadi se non dovesse arrivare il pass in una delle prossime gare.