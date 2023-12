Tiro a Segno e Pattinaggio artistico vincenti. Atleti premiati in Comune a Bondeno

Bondeno sale ancora alle più alte vette nazionali per quanto concerne lo sport. Il consiglio comunale ha infatti premiato le atlete del Tiro a Segno nazionale e del Pattinaggio Artistico per i brillanti risultati conseguiti. Un premio è stato conferito ad Agnese Formieri, per la terza volta consecutiva Campione d’Inverno categoria Ragazzi nella specialità carabina. Una targa al merito sportivo è invece stata assegnata alle atlete del Pattinaggio Artistico in ragione del primo posto ottenuto alla Rassegna Nazionale Gruppi Folk Uisp: a ricevere l’onorificenza sono state Alice Squarzola, Asia Terribile, Fiammetta Gallini, Irene Teodori e Sara Giordo.