Tiro a segno. Gare regionali di Società, senesi ok

I due ultimi week-end sono stati molto intensi per il poligono di tiro a segno di Siena, impegnato nella seconda gara del Campionato regionale di Società valida l’ammissione al Campionato Italiano Assoluto oltre a quello riservato a Juniores, Ragazzi e Allievi. Duecento i tiratori da tutta la Toscana, e alcuni anche da fuori regione. Buoni i risultati degli atleti senesi che hanno conquistato 7 vittorie, 3 secondi posti e 2 terzi. Per la carabina ad aria compressa i fratelli Squarci hanno vinto (Simone tra gli Junior e Sofia nei Ragazzi) come Francesco Angiolucci, nella categoria A, l’intramontabile Giorgio Regoli nei Gran Master oltre agli inossidabili Stefano De Vito, Francesco Gaggioli e Daniele Caroti e Chiara Maroni, Alex Cignolini e Marco Nai. Per la pistola ad aria compressa, ottimo il risultato di Massimo Dreassi vincitore nei Gran Master. Bene anche Yuri Forti (Allievi), che si è imposto nella P10 e nella P10sp. Con Pietro Righi (Ragazzi), rappresentano il futuro della specialità di pistola, mentre Simona Cascioli e Ginevra Di Stasio sono una sicurezza nella categoria B. Infine Roberta Gallorini, Master, Umberto Melani, Gran Master, e Pietro D’Oria, categoria C.