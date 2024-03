Tiro a segno. Quarto posto per Sofia Ceccarello. L’Europeo inizia col podio a un passo

Inizia con un quarto posto l’Europeo di Gyor (Ungheria) di Sofia Ceccarello, arrivata ad un passo dal podio nella specialità 10 metri ad aria compressa mista. In coppia con Danilo Sollazzo, la ravennate ha chiuso in quarta posizione la fase di qualificazione sfiorando la seconda e l’accesso alla finale per l’oro. Gli azzurri hanno infatti ottenuto 360.4 punti (316.17 per Ceccarello e 313.7 per Sollazzo), mentre la Francia è arrivata seconda con 630.9 e la Germania, vincitrice poi dell’oro, prima con 631.5. Terzo posto per la Svezia che ha totalizzato 630.5, giocandosi poi il bronzo con l’Italia. Gli svedesi hanno vinto 16-12, salendo sul terzo gradino del podio. Questa mattina Sofia sarà in gara nella 10 metri ad aria compressa, dove in palio ci saranno due pass olimpici, uno per nazione. Conquistare l’accesso ai Giochi di Parigi non sarò semplice, ma il primo passo sarà entrare nella finale a otto, puntando poi ad un buon piazzamento se ci saranno finaliste già qualificate all’Olimpiade.

Alle 9.30 ci sarà la fase di qualificazione e alle 15.15 la finale. Proprio ad un Europeo, nel maggio del 2021, Ceccarello ottenne a qualificazione per l’Olimpiade di Tokyo, vincendo l’oro nella carabina tre posizioni a Osjek in Croazia. Se non dovesse raggiungere l’obiettivo in Ungheria, l’ultima occasione sarebbe il Torneo di Qualificazione di Rio de Janeiro (11-19 aprile), dove saranno premiati i due migliori atleti di ogni specialità.

Luca Del Favero