Tiro a segno. Sette medaglie per Bondeno nella gara regionale. Formieri in evidenza Nella seconda gara regionale di tiro a segno a Vergato, l'ASD Tiro a segno di Bondeno si distingue con sette medaglie, tra cui il primo posto di Agnese Formieri nella specialità di carabina. Ottimi risultati anche per gli altri atleti della squadra.