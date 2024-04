Tiro a segno. Sofia Ceccarello, giornata nera

Giornata da dimenticare per Sofia Ceccarello, arrivata ventottesima nella gara 50 m carabina, tre posizioni alle qualificazioni olimpiche disputatesi a Rio de Janeiro. La tiratrice ravennate aveva chiuso all’undicesimo posto nella sua batteria della fase eliminatoria con 586 punti (così suddivisi: 194 in ginocchio, 196 distesa e 196 in piedi), punteggio che ha peggiorato nelle qualificazioni dove ha ottenuto 584 punti (196 in ginocchio, 197 prona e 190 in piedi), chiudendo con un ritardo di 6 lunghezze dall’ottava: si qualificavano alla finale le prime otto. Ora si riducono le possibilità di vederla a Parigi. Tutto si deciderà all’Europeo croato di Osijek (23 maggio-9 giugno).

l.d.f