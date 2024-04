Tiro a volo, successo del memorial "Paolo Trifoni». Raffaelli, Giovannini e Cavallari ok

Si è svolto sui campi dell’Associazione sportiva dilettantistica Tiro a Volo San Martino di Rio Salso il 15° Memorial "Paolo Trifoni" abbinato al campionato nazionale Beretta. La società, giunta al 53°anno di attività, ha voluto, anche quest’anno, dedicare la gara a Paolo Trifoni, già vice presidente onorario della società stessa e ricordarlo con affetto e gratitudine in quanto persona speciale, amico del tiro a volo San Martino e della famiglia Pacassoni e ringraziare il figlio, avvocato Patrizio, attuale vice presidente e la moglie Lella, presenti alla competizione (foto). La gara individuale, ha avuto come sempre una grande partecipazione con diverse rappresentanze anche da fuori regione. Al termine dei tre giorni, hanno prevalso con 71 centri su 75 Aldo Raffaelli, Ciro Giovannini, Paolo Cavallari. Seguono i 69 centri di Marco Tiraferri, Yuri Bordoni, Aldo Tomassoni oltre al 68 su 75 di Mattia Polidori, Daniele Malatino e Sofia Gori. Seguono i 67 centri di Marcello Tittarelli, Flavio Giacometti, Giovanni Pierpaoli, Stefano Battisti, Enrico Lugli, Fabio Galli e Albino Del Baldo. Alla finale per l’assegnazione del prestigioso Trofeo accedevano i migliori risultati di ogni categoria e si ritrovavano così insieme in pedana: Aldo Raffaelli, Ugo Gambuti, Daniele Malatino, Paolo Cavallari, Sofia Gori e Fabio Galli.

Sugli ulteriori 25 piattelli, hanno chiuso con 23 centri Aldo Raffaelli e Daniele Malatino, quest’ultimo dopo un ulteriore barrage all’americana, ad un solo colpo, si aggiudica con 23+1 il prestigioso trofeo Paolo Trifoni. Perfetta l’organizzazione diretta dall’onnipresente tecnico Alberto Pacassoni, della segreteria condotta da Eleonora e dai direttori di tiro. Alla premiazione, presenti anche i direttori di tiro Marcello Ceccolini e Domenico Scarpa insieme al presidente della società, Asd San Martino, Oliviero Pacassoni.

l. d.