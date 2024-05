Tiro a volo, trofeo dedicato a Mirko Magi. Vince uno strepitoso Davide Gasparini

Si è svolto con successo il secondo Memorial Mirko Magi, nello splendido scenario del Tav San Martino di Rio Salso. Un appuntamento particolarmente sentito e partecipato da tanti amici di Mirko ed organizzato dai suoi compagni di caccia di una vita. Il tutto reso ancora più prezioso dall’impegno della famiglia Pacassoni che per l’occasione ha reso tutto ancora più suggestivo: "Un ringraziamento sentito – dicono gli organizzatori – a tutti gli sponsor che hanno contribuito ad organizzare l’evento. Uno in particolare della famiglia di Mirko, presenti ed emozionati. Il ricavato della lotteria messa in piedi per l’occasione, sarà devoluto alla fondazione Ospedale Salesi Onlus, come volere della famiglia di Mirko. La gara si è svolta nella disciplina del Compak Sporting a cui hanno partecipato un centinaio di persone arrivate da diverse zone della penisola. Dopo un agguerrito barrage dei sei finalisti tra i quali Alberto Cardinali, Carlo Duranti, Marco Galli, Massimo Balducci e Valentina Guidi, Davide Gasparini si aggiudicava il 2° Trofeo Mirko Magi con uno strepitoso 25/25.

l. d.