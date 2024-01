Tiro con la balestra. A Casetta la gara. Antica Manesca dedicata a Mattii

E’ andata in scena a Casetta la gara di tiro con la Balestra Antica Manesca. La gara è stata dedicata a Marco Mattii, grande sostenitore della balestra e amico di molti componenti dei balestrieri senesi deceduto improvvisamente. La gara si è giocata con bersagli molto impegnativi soprattutto alla distanza di tiro dei 23 metri, punteggi non elevati, che hanno incentivato la competitività fra gli atleti. Cinzia Pifferi (nella foto) ha vinto tutto fra le donne, prima nella gara a punti con al secondo posto Miriam Bertelli alla sua seconda gara, prima anche nel tiro al corniolo consentendole di superare la Campionessa Italiana, Donella Bernini, nella Classifica Generale anche se per pochi punti. Anche la classifica a punti maschile ha visto, dietro Mauro Barluzzi che ha fatto una grandissima gara, un altro tiratore nuovo, Paolo Caroni, che gara dopo gara sta facendo risultati sempre più interessanti, questi gli hanno consentito di raggiungere il terzo posto nella classifica generale dopo Roberto Giudici e Mauro Paolucci. La gara della categoria Esterni ha visto Giuseppe Volpi al primo posto di giornata con Lucia Bei al secondo, nella classifica generale dopo 5 delle 8 gare, Luca Bugnoli rimane saldamente in testa. Il Torneo interno dei Balestrieri Monteaperti 1260 che era nato per dare continuità operativa nel periodo invernale senza gare nazionali, si sta dimostrando veramente efficace ed estremamente utile. Ancora tre appuntamenti per completare le classifiche fino al 3 marzo con le premiazioni e l’assegnazione dei Trofei offerti dallo Sponsor dei Balestrieri Senesi. Prossima gara domenica con già più di 30 iscritti.