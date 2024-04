Tiro con la balestra. Monteaperti 1260 ha invitato balestrieri da tutta Italia. Gara in abito medievale con compagnie guelfe e ghibelline

Sotto il Pontificato di Papa Gregorio XIII in Toscana nel 1582, le città di Firenze, Lucca, Prato e Siena decisero di uniformare quel giorno in cui la tradizione cristiana venera il mistero dell’Annunciazione a Maria da parte dell’Arcangelo Gabriele. Era il 25 Marzo, primo giorno dell’anno. I festeggiamenti per il Capodanno Senese, sono stati reintrodotti nel 2013 per iniziativa del Magistrato delle Contrade insieme al Comune ed alla Curia Arcivescovile. Questo è il modo per ricordare il passato, per ricordare la commistione di simboli, riti, valori civici e religiosi, sui quali la Repubblica Senese, il Comune e le Contrade hanno fondato la loro esistenza e contribuiscono, oggi, a mantenerne la vitalità. I Balestrieri Monteaperti 1260 dell’asd g.s. Casetta- Monteaperti, hanno organizzato ed effettuato domenica scorsa una gara invitando varie compagnie di balestrieri di tutta Italia al nuovo campo di tiro di Casetta-Monteaperti. Hanno partecipato 27 tiratori divisi in 9 gruppi di altrettante compagnie, cinque ghibelline e quattro guelfe. La gara si è tenuta in abito medioevale. Il vincitore sarebbe uscito dal gruppo con il maggior punteggio e, nelle gare individuali, chi avesse colpito il centro del bersaglio detto "corniolo" a tiro unico e i bersagli ad anelli con al massimo tre tiri ad anello. La compagnia Ghibellina ‘Aldobrandino del Mancino’ composta da Maria Luisa Martinelli, Fabio Tarno e Claudio Marchi, ha vinto, anche quest’anno, la gara per squadre, mentre le gare individuali sono state vinte dalla senese Donella Bernini e da Roberto Giudici che hanno ricevuto i Premi Capodanno Senese, consistenti in due oggetti dipinti a mano dal Maestro Cini Maurizio balestriere anche lui. La giornata è stata arricchita anche dalla presentazione da parte del giovane Matteo Biancucci che ha voluto donare al Gruppo Balestrieri Monteaperti 1260, al quale appartiene, alcune opere artigianali da lui create rappresentanti la storia di Siena e la maestria dei suoi gloriosi militari.