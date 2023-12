Tiro con la balestra. Torneo interno di ‘Monteaperti 1260’. A Casetta è stato record di presenze. Prossimo appuntamento il 14 gennaio

Domenica scorsa a Casetta è stato registrato il record di tiratori e di spettatori alla quarta Gara del Torneo interno di tiro con la balestra antica organizzata dal Gruppo Balestrieri ‘Monteaperti 1260’. Presso il campo di Tiro al coperto di Casetta erano sei i bersagli e tutti molto tecnici di notevoli difficoltà, su tre distanze diverse da 12 a 24 metri. Alla fine due diversi cornioli a due distanze diverse, uno per la categoria donne ed uno per gli uomini. Fuori gara ma utilizzando gli stessi punteggi, è stata organizzata, dal Gruppo del Palio della Balestra di Città di Castello, presenti a Casetta, l’Olimpiade della Balestra e del Panettone che ha permesso di premiare anche le persone che avevano realizzato meno punti in gara. E’ risultata una iniziativa veramente interessante e piacevole. Tornando alla gara, i protagonisti di giornata del torneo, oltre ai soliti Donella Bernini, Luca Bugnoli e Roberto Giudici, sono stati Cristina Baldi, Elena Cecconi, Cinzia Pifferi e Lucia Rampaldi nelle Donne, Danilo Sampoli e Paolo Caroni fra gli uomini. Le tre classifiche generali delle tre categorie, donne, uomini ed esterni vedono, dopo la quarta gara, fra le donne Donella Bernini al primo posto con Cinzia Pifferi al secondo e Cristina Baldi al terzo. Fra gli uomini, primo Roberto Giudici seguito da Mauro Paolucci e Danilo Sampoli al terzo. Gli esterni vedono primeggiare Luca Bugnoli seguito da Lucia Bei e Maria Luisa Martinelli. Ancora una esordiente al Tiro, la bravissima e giovanissima Miriam Bertelli che, alla sua prima gara ha conquistato il quinto posto nella classifica di giornata fra le donne. Prossimo appuntamento nel nuovo anno, il 14 gennaio.