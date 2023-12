Tiro con l’arco. Arcieri Bizantini, 18 podi nelle gare di dicembre. A Faenza successi singoli e di squadra

Il mese di dicembre è iniziato sotto i migliori auspici per gli Arcieri Bizantini che hanno fatto il pieno di successi con 18 podi, nelle prime due gare del mese. Al 52° Città di Faenza, i giallorossi hanno realizzato 5 podi individuali e 2 di squadra. Nell’arco nudo, le medaglie d’oro sono andate a Massimo Venturi con 529 (298+261), davanti a Simone Pizzi. Fra i senior, argento a Michele Baroncini. In campo femminile, argento per Sabrina Bandini. A completare il quadro ci sono due successi di squadra: Venturi-Pizzi-Tozzola hanno vinto l’oro con 1542 (529+515+498), nuovo record di compagnia. Oro anche per la femminile di Bandini-Padovani-Ghetti con 1306 (452+438+416). Marcello Tozzola ha vinto l’oro nell’olimpico master con 568 (285+283), così come Riccardo Venturi nel compound junior con 567 (277+290). Al 52° torneo Bizantino di Barbiano, oro per Bandini e per la squadre Venturi-Tozzola-Pizzi e per Bandini-Padovani-Ghetti.