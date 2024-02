Tiro con l’arco, argento per Giavelli. È vice-campionessa italiana

Il titolo di vice-campionessa italiana assoluta per la sassolese Stefania Giavelli, arciera in forza alla storica ‘Compagnia Arcieri Altopiano di Pinè’, che ai campionati Italiani Indoor Fitarco ‘Memorial Giggi Cartoni’, la cui 51esima edizione si è svolta lo scorso fine settimana presso la Fiera di Pordenone, ha conquistato l’argento nella divisione Arco Nudo.

Un risultato prestigioso, per se stessa, per la società che la sostiene e per i colori di Sassuolo, che vede crescere un’altra atleta di successo.

Per nulla appagata da una performance ragguardevole che l’ha portata ad un passo dall’oro (agli italiani hanno partecipato oltre 1000 atleti), Stefania Giavelli è tornata a casa ed ha già ricominciato ad allenarsi in vista dell’inizio della stagione indoor.

Mentre inizieranno a breve le gare outdoor per le qualifiche ai campionati Targa, Campagna e 3D.

s.f.