Tiro con l’arco: domani alle 19.30 la sesta edizione del ’Galà delle frecce’ ideato da Stefano Fransoni. Una pioggia di ori per il Castenaso

Il Castenaso Archery Team organizza l’edizione numero 8 del trofeo giovanile R2 e arrivano puntualmente tanti risultati di prestigio. Nell’olimpico allievi, successo per Matteo Amadori (Castenaso) e vince, nell’olimpico junior, Sofia Maria Vereschchak (Felsinei) davanti a Martina Bonfiglioli (Castenaso).

Nell’olimpico giovanissimi oro per Michele Malavasi (Castenaso), per Umberto Ungarelli (Castenaso) nell’olimpico ragazzi davanti a Davide Bersani (Re Bertoldo) e Cristian Bacchi (Felsinei). Successo, nel compound junior, per Marco Bonatti (Castenaso), per Matilde Aldrovandi (Castenaso) davanti a Irene Fantoni (Re Bertoldo) nell’olimpico ragazzi. Primo posto per Chiara Fini (Castenaso) nell’arco nudo ragazzi e analoga posizione per Eleonora Fiorenza (Real Sala Bolognese) nell’olimpico giovanissimi, dove si piazza terza la compagna di squadra Giada Greghi. Secondo posto, nell’olimpico junior, per Marcello Mengoli (Felsinei) e per Sara Merighi (Real Sala Bolognese) nell’olimpico allievi, davanti a Daria Calbucci (Felsinei). A squadre i Felsinei vincono l’olimpico allieve (Daria Calbucci, Elinda Jace e Silvia Giunta), mentre Re Bertoldo si impone nell’olimpico ragazze (Irene Fantoni, Licia Simonetti e Matilde Cariani).

Domani, dalle 19,30, nella Sala Florio Mattei del palazzo delle federazioni, in via Trattati Comunitari, sesta edizione del ’Galà delle frecce’, la manifestazione ideata da Stefano Marino Fransoni, delegato provinciale della Fitarco.

I premiati: Alessadra Carnevali, Carla Di Pasquale, Stefania Franceschelli, Paolino Fubiani, Federico Musolesi, Tito Paris, Eleonora Sarti, Edi Simoni, Umberto Ungarelli, Natalia Valeeva, Davide Bertoncelli, Fabio Montanari, Matilde Cabodi, Mattia Cabodi, Donatella Rizzi, Remo Verri, Loris Degli Esposti, Angela Santi, Iuana Bassi, Nicole Passarella e i giudici Paola Fortini, Graziano Musolesi, Claudio Poli e Gabriele Tagliaferri. Riconoscimento per il Resto del Carlino e per il suo giornalista Alessandro Gallo, e per Matteo Fogacci (canale 88).