Tiro con l’arco. Gli Arcieri Bizantini fanno incetta di medaglie. Al trofeo ’3 Torri’ a San Marino gli ori sono sei

È iniziato sotto i migliori auspici il 2024 per gli Arcieri Bizantini Ravenna che, al trofeo ‘3 Torri’ di San Marino, penultima gara valida per le qualifiche ai Campionati Italiani, hanno messo a segno a segno 6 podi individuali e uno a squadre. Oro per Riccardo Venturi nell’arco compound junior con 581 (293+288) e per Michele Baroncini, nell’arco nudo senior con 535 (262+273). Oro nella stessa categoria, per Donatella Domini con 470 (239+231). Nell’arco nudo master argento per Simone Pizzi); 3° Massimo Venturi. Oro per la squadra composta da Pizzi, Venturi e Tozzola col punteggio di 1541. Angela Padovani (foto) ha vinto l’oro, con punteggio di 481.