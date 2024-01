Tiro con l’arco. Gli Arcieri di Matelica con sei atleti ai campionati italiani indoor di Pordenone

Gli Arcieri Matelica, associazione presieduta dal matelicese Claudio Zamparini, parteciperà con sei atleti ai Tricolori indoor, in programma a Pordenone da giovedì 15 a domenica 18 febbraio. A prendere parte all’appuntamento saranno Antonio Bianchini, Antonelli Diomedi e Carmine Mascolo per arco nudo master maschile, qualificatisi individualmente e come squadra, Federica Maggi come riserva per l’arco olimpico juniores, Caterina Parrini per l’arco nudo ragazzi femminile ed Elena Paoli per l’arco nudo juniores femminile. "È il frutto del lavoro di un anno – dice il presidente Zamparini – che ha portato la squadra a un grande risultato, con tre atlete provenienti dal vivaio che raggiungono una manifestazione di carattere nazionale e tre tiratori che confermano il loro quarto posto di squadra nella ranking nazionale". Ad accompagnare la delegazione sportiva matelicese sarà proprio Zamparini ed altri esponenti del direttivo, che si sono detti fiduciosi nei risultati finali.

m. p.