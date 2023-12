Tiro con l’arco. Nove podi per gli Arcieri Bizantini

A Lagosanto per gli Arcieri Bizantini 8 podi individuali e uno a squadre e 3 record personali, tra cui Michele Baroncini (foto) nell’arco nudo senior, con 525 (272+253) che vale l’argento. Oro e personale per Donatella Domini, col personale di 487 (247+240; arco nudo senior); Simone Pizzi e Massimo Venturi nel master, argento e bronzo con 518, ma a favore di Pizzi per differenza ori; Angela Padovani, argento con 442 (217+225) nel master. Arco olimpico master: oro Marcello Tozzola con 572 (289+283), idem Tina Karasova con 510 (252+258), Riccardo Venturi, oro nel compound junior con 572 (289+283). Podio di squadra, per Pizzi, Venturi e Tozzola arco nudo master con 1.518.