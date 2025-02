Tiro con l’arco: prima volta sul podio per la Sagitta ai campionati italiani Indoor. Matilde Pietrucci, storico bronzo

È stato un febbraio carico di soddisfazioni per la Sagitta Arcieri Pesaro, cominciato con la prima medaglia nella storia della squadra ai Campionati italiani indoor – una delle due più competizioni nazionali più importanti –, passato per due riconoscimenti ricevuti a Roma e concluso con tre podi ai Campionati regionali indoor. Inoltre, Elena Forte, presidente dell’associazione, è stata rieletta consigliera nazionale della Fitarco, risultando la più votata tra i candidati. A regalare alla Sagitta la prima medaglia nei Campionati italiani indoor, il 9 febbraio a Pordenone, è stata Matilde Pietrucci, 14enne e detentrice di diversi record regionali giovanili, con il bronzo nella categoria Allieve femminile di arco compound.

"È un po’ la medaglia di tutti noi – commenta Forte –. Bravissima lei che ci ha sempre creduto e l’ha conquistata, ma dietro ci sono tante persone che l’hanno aiutata, creandole intorno un ambiente sereno per allenarsi in maniera continuativa. Una menzione anche a Maddalena Marcaccini – atleta della Nazionale 3D, ndr – che, nonostante si fosse qualificata come quarta riserva, già di per sé un ottimo risultato, si è piazzata 23a nell’arco compound senior femminile". Domenica 16, a Roma, la Sagitta è stata poi insignita della Stella d’argento al merito sportivo 2023, durante l’assemblea elettiva della Fitarco. Un riconoscimento che premia i 13 titoli nazionali ottenuti in 14 anni di attività.

"È stata una grande prova, in questi anni sono stati tutti molto bravi e presenti – prosegue Forte –. Nella stessa cerimonia è stata premiata anche la nostra tesserata Michela Donati, per la medaglia d’argento vinta ai Mondiali 3D del 2024: abbiamo atleti di altissimo livello in tutti i settori e ora stiamo emergendo anche nelle gare regine, l’indoor e il tiro alla targa all’aperto: qui, forse, il Comune potrebbe darci una mano assegnandoci un campo in cui poterci allenare in maniera più seria e continuativa. Sono fiduciosa, l’amministrazione comunale finora ci è sempre stata vicino. La terza tappa di questo tour è stata la mia rielezione nel Consiglio nazionale Fitarco: ero candidata nel Collegio nazionale e sono risultata il consigliere più votato, con grande soddisfazione, perché vuol dire che la strada intrapresa sia quella giusta. Ora ci saranno altri quattro anni in cui mi impegnerò a portare il più in alto possibile la federazione, insieme al presidente Vittorio Polidori".

Da ultime, nel fine settimana del 22-23 febbraio, sono arrivate tre medaglie nei Campionati regionali indoor: ancora Pietrucci protagonista, con l’oro di classe tra le Allieve femminile compound, mentre Marcaccini e Mattia Benucci hanno conquistato l’argento nel Compound senior femminile e nell’Olimpico junior maschile.

Nicola Petricca