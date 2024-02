Tiro con l’arco, Pruccoli campionessa europea

Kristina Pruccoli è d’oro. La sammarinese si è laureata ieri campionessa europea di tiro con l’arco nella specialità ‘arco nudo’, di fatto la forma senza mirino e stabilizzatori. Una vera impresa, ma che non deve sorprendere.

Per agguantare il metallo più prezioso, infatti, Pruccoli è riuscita a compiere un percorso d’eccellenza. A Varazdin, in Croazia, è stata una finale combattuta e appassionata quella tra la biancazzurra e l’italiana Chiara Noziglia, nella quale l’atleta sammarinese ha trionfato 6-4 grazie ai suoi cinque ‘10’ centrati.

"Kristina ha dimostrato tutto il suo valore, è stata strepitosa – ha affermato il presidente federale Luciano Zanotti –. I miei complimenti vanno a lei, al tecnico Emanuele Guidi e a tutti coloro all’interno della Federazione che hanno reso possibile questo risultato. Due anni fa, quando mi dissero che c’era un’atleta negli Stati Uniti che desiderava rappresentare San Marino nel tiro con l’arco, non avrei mai immaginato che saremmo potuti arrivare sul tetto d’Europa. Grazie per queste emozioni Kristina".

Una soddisfazione indubbia per l’intero movimento sportivo sammarinese e non solanto per gli addetti ai lavori del tiro con l’arco.