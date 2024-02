Tiro con l’arco Valter Basteri campione europeo. Vinto il titolo continentale con al squadra azzurra

Valter Basteri assieme ai compagni azzurri Giuseppe Seimandi e Simone Barbieri, è campione d’Europa. L’arciere massese ha vinto il titolo a squadre nella divisione Arco Nudo nella rassegna continentale indoor in svolgimento a Varazdin, in Croazia. E proprio la nazionale di casa l’Italia ha superato senza in difficoltà in finale con un netto 6 a 0 meritandosi la medaglia d’oro. Il dominio azzurro è stato totale e la superiorità è ben esemplificata dai parziali 53-50, 55-48 e 50-48 con i quali sono stati battuti Curic, Marosevic e Velagic. Per il massese Basteri questa è la seconda medaglia europea a squadre dopo quella d’argento conquistata nel 2022 in Slovenia. Valter, che gareggia per la Compagnia Frecce Apuane di Massa, tornerà in Italia domani sera e sarà sicuramente festeggiato dalla propria società oltre che da amici e parenti. Per lui si conclude un febbraio sportivamente gratificante visto che la settimana precedente aveva vinto a Pordenone il titolo tricolore a squadre, sia assoluto che di classe, e quello individuale Master.

Gian.Bond.