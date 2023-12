Titolo per la Virtus padel. D’Ettorre, Rossi, Singo e Viezzoli sono perfette

La stagione della Virtus padel si chiude nel migliore dei modi, con la conquista del titolo italiano nel Super Over donne. Il quartetto bianconero – Cristina D’Ettorre, Federica Rossi, Federica Singo ed Elena Viezzoli – conduce un percorso nel tabellone nazionale, approdando alla finalissima senza perdere nemmeno un set. Nei primi due turni, le ragazze del padel in bianconero non danno scampo al Gm Sporting Friends di Imperia e Accademia Padel Napoli, entrambi sconfitti 2-0 sui campi della Virtus. L’atto finale si gioca a Roma, contro il Sol Padel Girls di Casalpalocco. Le Over bianconere completano la rimonta (1-2), sospinte dal doppio Singo-Viezzoli, aggiudicandosi il titolo.