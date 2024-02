Top Volley, Gasparini super. La sorpresa è Orlandi

Dopo una lunghissima, ed inutile sosta, sono tornati campionati minori di pallavolo, e con essi anche le classifiche del Top Volley, il Trofeo virtuale de Il Resto del Carlino, che premia i bomber delle squadre modenesi impegnati dalla serie B fino alla D Regionale.

BILANCI. Con tre sole partite giocate a metà febbraio, in mezzo sostanzialmente a due mesi di tempo, non è facile per gli atleti tornare performanti, anche se ad onor del vero, qualche nome nuovo è venuto alla ribalta, ad animare classifiche altrimenti abbastanza statiche. Dopo due mesi si torna a vedere il "trentello", con l’opposto dell’Univolley Carpi di serie D Eugenio Gasparini, che eguaglia il miglior punteggio maschile stagionale di Marcello Andreoli, che i 30 punti li aveva segnati a metà dicembre: Gasparini conferma un ottimale stato di forma, che gli ha consentito fino ad ora di segnare 80 punti nelle tre gare giocate nel 2024, cosa che al momento lo proietta anche in testa alla classifica dell’anno solare, con l’incredibile media di 26,67 punti a partita. Se il giocatore carpigiano era un protagonista più o meno atteso, sorprendente il secondo posto ad una sola lunghezza di Barbara Orlandi, centrale 18enne del Corlo Hidromec, ma di scuola Academy Sassuolo, dove in verità aveva giocato pochino: prima del botto di sabato scorso, la Orlandi aveva messo a segno al massimo 6 punti, ma nell’ultima gara, complice anche qualche problema di Martina Fontana, ha sfoderato una prestazione "monstre", che le ha fatto sfiorare la vittoria di tappa. Alle sue spalle, staccato di due punti, lo schiacciatore del Soliera 150 di serie D Davide Spagnolo, che precede di un punto un ritrovato Alfred Akrabia della Emmeti VGModena Volley.

CLASSIFICHE. Tanti nomi nuovi nella classifica di giornata, ma anche nella generale cambia qualcosa, con Emanuele Bertoli della Tecnoarmet Soliera 150 che anzi, con una media di 19,5 punti a partita, aumenta il proprio vantaggio sul secondo classificato, che adesso è il detentore del Top Volley 2022/23 e Superbomber 2023 Francesco Venuta della Marking Product Artiglio, staccato per di 1,3 punti: terza rimane Martina Romani della Libertas Fiorano, mentre Nicola Marchesi della RCL Gallonese sale al quarto posto, precedendo il regolare Marcello Mescoli (Villa d’Oro).

Nella classifica a punti Bertoli rimane in testa con 253 punti messi a terra, largamente davanti a Venuta, Romani ed Andreoli, mentre è quinta Rachele Natali, il cui impegno non è sufficiente per togliere la Drago Stadium Mirandola dal fondo classifica. In compenso è sempre più vicina al 17° posto Alla Times, detenuto al momento da Roberto Mazzoli, che dista "solo" 46 punti, e 121 dall’ottava piazza All Times tra le sole ragazze.