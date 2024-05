Torelli vola con la Clio. È doppietta a Misano

L’automobilismo reggiano ha fatto il pieno di soddisfazioni nell’ultimo week end.

Gabriele Torelli non perde occasione di ribadire il proprio status di pilota di riferimento nella Clio Cup Series. Così è anche a Misano Adriatico, teatro del quarto appuntamento della spettacolare serie continentale riservata alle Renault Clio, dove Torelli stacca subito una pole position da stropicciarsi gli occhi (quasi mezzo secondo sul primo inseguitore) per poi dominare la prima delle due gare in programma.

Il film della seconda corsa è diverso, con il pilota di Rangoni Corse scattato dalla terza posizione in griglia ed impegnato in un serrato duello con i rivali di sempre Milan, Pouget e Jurado, risoltosi comunque con il secondo hurrà di un ennesimo fine settimana da applausi.

La doppietta colta sul tracciato romagnolo proietta Torelli in testa alla classifica della Clio Cup Series (342 punti).

La nona stagione nella Whelen Nascar Euro Series di Arianna Casoli prosegue senza incertezze: dopo il positivo esordio di Valencia, la pilota matildica concede un solido bis nella tappa italiana, andata in scena sul circuito romano di Vallelunga.

Nemmeno una qualifica complicata da noie meccaniche alla Ford Mustang, che la costringe a partire dal fondo della griglia, mette in soggezione l’esperta conduttrice del team francese Speedhouse: Casoli chiude le due gare 19ª e 16ª assoluta, sfoggiando una tattica in parte conservativa nella prima prova e decisamente più grintosa nella seconda.

In entrambe le gare, Arianna è buonissima quarta nella classifica Legend (piloti Over 40) e prima in quella Lady (classifica femminile).

Il rubierese Antonio Rusce coglie un perentorio successo al Rally degli Abeti e dell’Abetone, terza prova della Coppa Rally di Zona 7 (Toscana). A bordo di una Skoda Fabia condivisa con il lucchese Sauro Farnocchia, Rusce domina la competizione sin da subito, infilando un percorso netto (a lui le vittorie in tutte le prove speciali disputate) che lo conduce dritto filato sul gradino più alto del podio. . Il rally pistoiese vede all’arrivo anche l’equipaggio di Motoracing composto da Bezzi-Giansoldati (Renault Clio RS), alla fine sesto di classe Rally5.