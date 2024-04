Torna il Ghibellino, corsa tra storia e natura

Massa e Cozzile (Pistoia), 15 aprile 2024 – Sono già tanti i partecipanti che stanno per tornare domenica 21 aprile sulle strade del Il Ghibellino con la 38ª edizione. Partenza dal borgo di Massa e Cozzile, è una delle più rinomate manifestazioni podistiche del territorio della Valdinievole, promossa con maestria dal "GS Massa e Cozzile". Con due affascinanti percorsi di 18 e 10 chilometri, questa corsa ha suscitato ampi consensi, accolti con gioia da Luca Galigani e dalla sua squadra di organizzatori, dimostrando di possedere un'abilità senza pari nel condurre eventi di questo calibro.

Gli elogi piovuti da parte dei partecipanti sono una testimonianza tangibile della dedizione e della passione che permeano ogni aspetto de Il Ghibellino. La qualità impeccabile dei percorsi, l'assistenza pronta e premurosa durante la gara, le segnalazioni precise e puntuali lungo il tragitto, unite alla cortesia e alla simpatia dello staff, confermano il GS Massa e Cozzile come un'eccellenza nell'organizzazione di eventi podistici. La scelta di ambientare le gare in contesti medievali, teatro di antiche battaglie tra fazioni rivali, conferisce un'atmosfera unica e suggestiva. Il "Ghibellino dell’Assunta", con i suoi 10 chilometri, si distingue per il suo richiamo storico, mentre "Il Mitico Ghibellino", con i suoi 18 chilometri, offre un'autentica esperienza di viaggio nel tempo, con il suo passaggio sul ponte medioevale a Barano, un vero e proprio connubio tra storia e natura.

Coloro che accettano la sfida de "Il Mitico Ghibellino" devono prepararsi a un'avventura straordinaria, dove la corsa diventa un viaggio interiore attraverso ripide salite, percorsi impegnativi e rapide discese. Tuttavia, questa fatica è ampiamente ripagata dall'incanto di una fiaba medievale, con paesaggi mozzafiato, boschi incantati e ponti romanici che si ergono come testimoni silenziosi di epoche passate. Il valore aggiunto di questa edizione è rappresentato dal servizio fotografico curato con amore ed impegno dalla ETS Regalami un Sorriso, che cattura ogni istante di questa epica corsa, trasformandoli in ricordi indelebili per i partecipanti. L'invito è aperto a tutti coloro che desiderano vivere un'esperienza unica, unendo la passione per la corsa all'incanto della storia: Il Ghibellino vi attende, pronti a regalarvi emozioni indimenticabili.