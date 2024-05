Torna la Massa-San Carlo. Corsa contro il tempo per promuovere l’inclusività e il turismo

Sport ma non solo per la seconda edizione della Massa-San Carlo, la corsa podistica a cronometro organizzata da Gas Runners sotto l’egida della Uisp e con il patrocinio del Comune, che sabato primo giugno porterà circa 300 atleti e moltissimi appassionati dalle strade del centro fino alla piazza del paese. 5,7 i chilometri della gara, oltre 4 dei quali in salita, con partenza in programma alle 18 da piazza Aranci e arrivo in piazza San Carlo, per una competizione che quest’anno può vantare l’inserimento all’interno di Criterium Toscana, un circuito di 24 gare sparse per tutta la regione. Spazio anche ai meno allenati – che alle 17, sempre da piazza Aranci, potranno prendere parte alla camminata ludico motoria e raggiungere così le terme godendo dei panorami di via dei Colli – e ai più giovani, grazie alla gara giovanile in partenza alle 17 nella piazza del paese e che si svilupperà nelle vie circostanti.

"Una bella iniziativa – ha commentato l’assessore allo Sport, Roberto Acerbo, alla presentazione in comune – e una giornata ricca di eventi. L’amministrazione è sempre molto attenta allo sport, il cui fine è anche l’inclusione e lo stare insieme".

Soddisfatti gli organizzatori: "Non è solo una gara – hanno sottolineato Andrea Falchetti, Simone Marchini e Alessandro Fortunato di Gas Runners – ma un evento con una parte sportiva, una sociale e una turistica. Vogliamo dare valore al territorio e alle sue realtà". "L’anno scorso – ha spiegato il presidente di Uisp Massa-Carrara Giorgio Berti – è stato un enorme successo. Perciò consideriamo questa gara valida per il campionato provinciale Uisp. Lo sport dev’essere motivo di inclusione e rappresentare un’occasione per far conoscere le bellezze del nostro territorio, fornendone un biglietto da visita". "Noi crediamo molto in questa gara e in generale ad eventi di questo genere. Per questo abbiamo voluto fortemente la seconda edizione" ha invece evidenziato il consigliere comunale Simone Ortori.

"Lo sport – ha detto il consigliere Daniele Carmassi – è un volano importante anche per la disabilità. Più riusciamo ad informare delle opportunità che ci sono nel nostro territorio e meglio è". Le offerte delle donazioni dei partecipanti alla camminata saranno devolute a For-You, l’associazione presieduta da Anusca Moisè che si occupa di creare un centro lavorativo per ragazzi disabili, mentre i premi saranno realizzati dagli studenti della scuola del marmo Tacca, una cui delegazione ha partecipato alla conferenza stampa assieme ai professori Sara Simonini e Marco Ambrosini. Presente alla conferenza stampa anche Graziano Poli, speaker della gara e rappresentante di Criterium Toscana.