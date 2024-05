Torna la Run 5,30: duemila sono già pronti. Da Piazza Maggiore fino a Nottingham

L’appuntamento è fissato per il 14 giugno. All’alba perché stiamo parlando della Run 5,30, la corsa che il mondo Uisp ha adottato fin dalle prime edizioni, sposandone sia il format sia i principi. Quanti sono gli iscritti finora? Hanno già toccato quota 2.000 con un incremento del 20 per cento rispetto al 2023.

La Run 5,30 è la naturale prosecuzione della StraBologna, la classica che, da sempre, è il fiore all’occhiello del comitato provinciale Uisp presieduto da Paola Paltretti. StraBologna è la festa di piazza che richiama tante famiglie.

La Run 5,30 ha una formula più smart che si chiude in un paio d’ore. Gli organizzatori, Sergio Bezzanti e Sabrina Saveri, arrivano poco prima delle 5: controllano il percorso, attendono i partecipanti. E quando sono le 6,30 i più sono arrivati, fanno una veloce e gustosa colazione a base di frutta e sono pronti per una nuova giornata lavorativa.

Sulla Run 5,30, poi, valgono alcune regole non scritte: la maggioranza delle persone – in passato gli iscritti hanno superato abbondantemente quota seimila – decide di acquistare il pettorale nelle due settimane precedenti la prova. E il 40 per cento degli iscritti, di solito, non ha mai partecipato alla corsa, ma ne ha sentito parlare dagli amici che usano questa immagine: "Non si può spiegare con le parole. Devi provarla!".

Il 65 per cento delle iscrizioni è composto da donne e, per questa edizione, che utilizzerà questo slogan – "Amati come sei" –, ci saranno anche runner provenienti dal Regno Unito.

Sono in aumento, poi, i gruppi aziendali perché il benessere dei dipendenti comincia a essere un tema di grande importanza affrontato anche in Italia.

Run 5,30 che guarda anche al green: la maglia, in cotone, viene stampata con inchiostri ad acqua e con un solo passaggio di colore. L’acqua al ristoro viene servita in bicchieri in resina di mais, totalmente compostabili. Al momento del ristoro finale saranno distribuite ciliegie, lavate e confezionate, da alcune stagioni, in un cofanetto realizzato appositamente per la corsa. Detto che, come sempre, ci sarà la raccolta differenziata valgono in particolari i commenti rilasciati in occasione delle precedenti tappe: "Voi non siete organizzatori di corse. Siete dispensatori di felicità".

Meglio ricordare che, prima della Run 5,30 delle Due Torri, ci saranno gli appuntamenti con Verona, Palermo, Milano, Torino e Modena. Dopo Bologna ci saranno Ferrara (21 giugno), Mantova (28), Venezia (5 luglio), Brighton (12) per poi chiudere il tutto a Nottingham il 19 luglio.