Torna “Scatta alle Cascine”

Firenze, 15 aprile 2024 – Domenica prossima, i cuori e le anime degli appassionati di corsa e solidarietà si riuniranno nel suggestivo scenario del Parco della Cascine di Firenze per la tanto attesa 12ª edizione della corsa podistica "Scatta alle Cascine". Un evento carico di significato, promosso con dedizione dai Lions Club di Firenze e Prato insieme al Leo Club di Firenze, e supportato dal patrocinio prestigioso della Regione Toscana e del Comune di Firenze, con l'intento nobile di destinare i proventi raccolti al Banco Alimentare e alla fondazione LCIF Lions, a beneficio di chi più ne ha bisogno.

Organizzata con la maestria logistica della podistica Isolotto, questa manifestazione non è solo una corsa, ma un'opportunità per unire la passione sportiva al sostegno concreto delle cause sociali. E non è tutto: in parallelo alla competizione podistica, si terrà un affascinante concorso fotografico dal tema evocativo "Cogli l'attimo", offrendo agli artisti l'opportunità di immortalare la magia dell'evento attraverso il loro obiettivo creativo. Per coloro che desiderano partecipare, l'iscrizione online è semplice e rapida. Basta inviare una mail a [email protected], allegando la copia dell'avvenuto bonifico entro il termine ultimo del 19 aprile alle 23.

Il ritrovo è previsto dalle 8 al piazzale Kennedy nel cuore del Parco delle Cascine, con le partenze delle corse UISP e Ludico Motoria fissate rispettivamente alle 9,30 e alle 9,35 del 21 aprile 2024.

Il costo della partecipazione è simbolico, con un contributo di soli euro per coloro che optano per la corsa Ludico Motoria senza il pacco gara, mentre per chi desidera ricevere il pacco gara il costo è di 10 euro. E per coloro che desiderano immortalare i momenti più significativi di questa giornata indimenticabile, non c'è da preoccuparsi: il servizio fotografico sarà gestito con maestria dalla ETS Regalami un Sorriso, garantendo che ogni istante memorabile sia catturato e conservato per sempre. Per ulteriori dettagli e informazioni, vi invitiamo a visitare il sito ufficiale dell'evento: www.scattallecascine.it. Unisciti a noi, corri per una causa nobile, cattura l'essenza della solidarietà e lasciati ispirare dalla bellezza di Firenze mentre contribuisci a fare la differenza nella vita di chi è meno fortunato.