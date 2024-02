Torneo europeo di hockey. Bondeno fa gli onori di casa

La tre giorni dell’EuroHockey Indoor Club Challenge parte questa mattina alla Bondi Arena in un clima di grande curiosità per un evento internazionale voluto dall’amministrazione comunale nel principale impianto sportivo al chiuso della città. In quella che si può considerare l’Europa League dell’hockey, sarà l’Hockey Club Bondeno – organizzatrice dell’evento – a fare da portacolori per la nostra nazione, assieme ad altre sette squadre provenienti da tutta Europa che si contenderanno la promozione alla categoria superiore della coppa. La prima gara è fissata alle 9.30 e sarà tra gli ungheresi dell’Epitok e i finlandesi dell’Hockey Team 85, mentre alle 10.45 sarà la volta degli sloveni del Triglav Predanovci e dei gallesi del Cardiff Hockey Club. Alle 12 la sfida tra Raca (Slovacchia) e Slavia 1921 (Bulgaria), mentre alle 13.15 sarà il turno dell’esordio per Bondeno, che andrà ad affrontare i lituani del Vilnius Zuvedra. La prima giornata si svilupperà poi lungo tutto il pomeriggio, e gli uomini di Pritoni chiuderanno le danze alle 18.45 contro i bulgari dello Slavia 1921.

Domani altre otto partite, mentre domenica le finali al termine delle quali saranno due le squadre vincitrici e promosse alla categoria superiore della coppa nella stagione successiva. "Il nostro obiettivo è raggiungere la posizione più alta – ha dichiarato l’allenatore di Bondeno Marco Pritoni –, abbiamo un gruppo molto giovane, ma altrettanto motivato. Ci affideremo ai talenti nazionali, tra cui Succi e Muzzioli, il capitano Tartari, i fratelli Calzolari, la rivelazione pakistana Hussain, gli argentini Valencia e Consoli, e molti altri in squadra". Il club, fondato nel 1963, conta circa un centinaio di atleti di tutte le età e ha conquistato numerosi titoli nazionali nel corso degli anni, dimostrando dedizione, passione e impegno nel promuovere lo sport dell’hockey indoor.

Jacopo Cavallini