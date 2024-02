Torneo giovanile. Sedici squadre al "Passalacqua»

La 49^ Coppa Bruno Passalacqua ha definito il quadro delle società partecipanti. Il torneo inizierà lunedì 22 aprile, e la finale è in programma giovedì 13 giugno. Queste le squadre iscritte: Alberese, Alta Maremma, Argentario, Atletico Maremma, Atletico Piombino, Follonica Gavorrano, Fonteblanda, Grosseto, Invictasauro, Marina Calcio, Nuova Grosseto Barbanella, Roselle, Sant’Andrea, Scarlino, Venturina Calcio, Virtus Amiata. Detentore del trofeo l’Invictasauro. Teatro della coppa sarà ancora il "Frida Bottinelli Brogelli" di via Adda. In pieno fermento l’organizzazione nell’intento di presentare una edizione ad alto livello del torneo, autentico fiore all’occhiello del patron Francesco Luzzetti. Si sta lavorando a ritmo intenso per non deludere le aspettative di appassionati e dirigenti tutti. Luzzetti ha confermato che la presentazione dell’evento con il sorteggio dovrebbe svolgersi nel mese di marzo.