Torner, tante giocate di qualità. Gil imprendibile quando parte

FORTE DEI MARMI

GNATA 8. Decine di parate; un primo tempo stratosferico; due reti subite per rimpalli in area.

CINQUINI 7. Generoso in partita e molto sfortunato nel rigore finito sul palo.

GALBAS 7. Tantissimo movimento e un’occasione all’ultimo secondo dei supplementari, parata.

IPINAZAR 7. Rientro molto positivo. Nonostante un solo allenamento nelle gambe tiene la pista con autorevolezza.

TORNER 8. Tante giocate fondamentali al servizio della squadra, come sempre. Raddrizza la partita col tiro diretto del 3-3 segnato in inferiorità numerica.

COMPAGNO 7. Nonostante il controllo dei difensori avversari trova un guizzo fulminante nella ripresa.

ROSSI 7. Non ha fortuna in avanti e, come sempre, si rende molto utile in difesa.

GIL 8. Segna la rete dell’1-1 e un rigore, le sue accelerazioni sono quasi impossibili da controllare, ma non basta, anche se fare di più sarebbe stato umanamente impossibile anche con qualche anno in meno.

BERTOLUCCI (allenatore) 9. Senza il suo attaccante più prolifico, con uno dei polmoni appena rientrato, mette in pista una squadra che soffre solo nei primi minuti, raggiunge il 3-3 con un uomo in meno e si arrende dopo i rigori. Una squadra che ha la sua grinta; una finale che sembra far salire le quotazioni dei rossoblu. Non entrati TAITI e CACCIAGUERRA.

GSH TRISSINO

ZAMPOLI 8, MALAGOLI 7, COCCO G. 7, PINTO 8, MENDEZ 7, GAVIOLI D. 8, GARCIA R. 8, PICCOLI GIOELE 7, SOUSA (all.) 8. Non entrati SGARIA e GIULIO PICCOLI.

G.A.