Toscana Tour si prepara per il bis a San Zeno. Saranno quasi 700 i cavalli: via da domani

di Sonia Fardelli

Al via domani le prime gare delle seconda settimana del Toscana Tour. E i numeri si fanno più importanti: quasi 700 cavalli al via, cavalieri in arrivo da 30 nazioni e ostacoli che si alzano ancora con lo Csi a tre stelle. Il Gran Premio di domenica vedrà cavalieri e amazzoni sfidarsi su ostacoli di 1,50 metri. Uno spettacolo nello spettacolo che richiamerà come sempre il pubblico delle grandi occasioni, con un giro di persone che si aggira ogni settimana, tra cavalieri, addetti ai lavori e pubblico, sulle 4mila persone. Molti anche i big dell’equitazione nella seconda settimana. A cominciare dall’amazzone tedesca Jorne Sprehe che in sella a Toys si è aggiudicata il Gran premio di domenica. Ci sarà il cavaliere italiano Natale Chiaudiani anche lui vittorioso la scorsa settimana in una delle categorie più alte. A garantire lo spettacolo tanti altri cavalieri stranieri e per il tricolore il cavaliere toscano Emilio Bicocchi, Arnaldo e Filippo Bologni, Giacomo Casadei, Francesca e Federico Ciriesi, Nico Lupino e Roberto Turchetto. Solo per citare alcuni dei cavalieri che difenderanno i nostri colori. Di nuovo in sella anche Andrea Riffeser Monti editore del gruppo QN Quotidiano Nazionale e presidente della Fieg. In gara anche i toscani Marco e Pietro Debolini, Daphne Giunti, Niccolò Perugino e tanti altri che renderanno anche questa settimana emozionante e che sicuramente registrerà anche un pubblico molto più numeroso viste le previsioni meteo meno avverse. Soddisfatto dell’evento anche l’assessore allo sport Federico Scapecchi. "Un grande evento e con importanti ricadute sull’economia aretina – ha detto – questo Toscana Tour che ha il patrocinio del Comune. In città c’erano tanti atleti e accompagnatori che hanno avuto modo di visitare le tante bellezze . Ai primi tre atleti del Gran Premio ho consegnato un piccolo omaggio in ricordo della nostra città e della Giostra". Oggi all’ International Horse ci saranno le visite veterinarie e già domani di prima mattina partiranno le gare.