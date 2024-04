Toscani assoluti Master. Track & Field protagonista alla mezza maratona di Prato: Gallorini sorprende

Ancora protagonisti gli atleti della società Track & Field Master Grosseto nella mezza maratona di Prato, gara che valeva per i campionati Toscani individuali Assoluti e Master. Donne in primo piano grazie a Chiara Gallorini, quinta assoluta, terza italiana, seconda in Toscana e di categoria in 1 ora 28’ e 48’’ con rammarico perché il titolo regionale non era poi così lontano. Marika Di Benedetto chiude ottava assoluta, sesta italiana, quinta Toscana in 1 ora 33’13" ma con la soddisfazione di indossare la maglia di campionessa F35. Molto bene al maschile i nostri atleti più giovani: Edoardo Tonani arriva 15esimo assoluto, 12esimo toscano in un’ora 16’32’’, Matteo Mugnaioli 17esimo, 12esimo toscano, sesto M35 in un’ora 17’38’’. Unico podio al maschile grazie a Marco Rotelli secondo M55 in un’ora 21’55’’. I risultati di tutti gli atleti T&F al traguardo: Moreno Giovannelli quinto M65 1h43’49", Michele Rossato sesto M55 un’ora 25’58“ , Bruno Dragoni 16esimo M50 1h29’23“, Domenico Dell’Aquila 21esimo M45 un’ora 29’23“, Davide Bocchi 39esimo M45 un’ora 34’44“, Mario Fabbrucci 40esimo M50 un’ora 38’47“, Alessandro Angioloni 55esimo M35 un’ora 43’58“, Lorenzo Santagati 62esimo M45 un’ora 42’13“. Unico tesserato Track & Field nella gara di Genova per i concomitanti campionati italiani di mezza maratona è stato Gabriele Figara 21esimo M45 che ha chiuso in un’ora 19’54“.