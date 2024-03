Tra maratona e altro. Domenica al via più di 8.000 runner

Inizia il countdown per la terza edizione della Maratona di Bologna che lo scorso anno fu vinta da David Colgan. Da oggi, in Piazza Maggiore, ci sarà il Villaggio della Maratona, con stand, attività sportive e momenti culturali. Complessivamente domenica ci saranno almeno 8.000 posti così ripartiti: 1.500 impegnati lungo il tracciato di 42 chilometri e 195 metri; 1.400 gli iscritti alla 30 Km dei Portici; 3.069 (tutto esaurito) per l’edizione numero venti dell’UnipolMove Tune Up, ovvero la mezza maratona e 2.000 i partecipanti alla cinque chilomeri. Quest’ultima include il programma charity ’Run 5000’ con ben sedici enti della federazione del terzo settore coinvolti.