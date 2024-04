Trail all’Alpe della Luna, successo per la seconda edizione. Le classifiche

Badia Tedalda (arezzo), 16 aprile 2024 – Successo per il trail all'Alpe della Luna di domenica scorsa, con centinaia di appassionati di trail running provenienti da ogni angolo d'Italia. Organizzato con grande passione e dedizione dalla Asd Volley Revolution in collaborazione con il Team Alpe della Luna Trail, l'evento ha offerto un'esperienza indimenticabile a tutti i partecipanti. Questa è stata la seconda edizione dell'evento, che ha visto una crescita significativa di partecipazione e interesse rispetto all'anno precedente. Con una partecipazione record di 400 atleti, divisi nei percorsi di diverse lunghezze, l'evento ha offerto opportunità sia per i neofiti che per gli esperti del trail running.

Il percorso breve da 13 km ha dato ai principianti la possibilità di immergersi nell'emozione del trail senza affrontare eccessive difficoltà, mentre il trail di 27 km ha offerto una sfida più impegnativa, con tratti tecnici e panorami mozzafiato lungo l'intero percorso. Ma la vera novità di quest'anno è stata l'introduzione dell'ultra trail, un percorso lungo 52 km e con un dislivello di 3.300 metri, che ha portato i concorrenti a esplorare anche il suggestivo territorio del comprensorio dell'Alpe della Luna, toccando tre comuni: Badia Tedalda, Borgo Pace e Sansepolcro. L'atmosfera lungo tutto il percorso era carica di entusiasmo e determinazione. Gli atleti hanno affrontato con tenacia le sfide incontrate lungo il cammino, dalle ripide salite alle discese tecniche, dimostrando una determinazione incredibile che li ha spinti oltre i propri limiti fisici e mentali. L'attraversamento del territorio dei tre comuni è stato uno dei momenti più emozionanti dell'evento, offrendo agli atleti la possibilità di esplorare nuovi sentieri e di immergersi completamente nella natura incontaminata di questa regione. Tuttavia, va notato che nonostante la giornata meteorologicamente perfetta, il sole cocente ha reso la sfida ancora più impegnativa, portando i partecipanti a confrontarsi con temperature più alte del previsto.

Il supporto fondamentale delle associazioni, dei gruppi di protezione civile e della Pro Loco di Badia, così come l'aiuto prezioso dei cittadini che si sono resi disponibili ad organizzare i ristori lungo il percorso e il Pastaparty finale, ha contribuito in modo significativo al successo dell'evento. Inoltre, due camminate non competitive da 20 e 10 km hanno visto la partecipazione di oltre cento camminatori, offrendo un'opportunità di esplorare la bellezza del territorio circostante in modo più tranquillo e rilassato. Durante il tragitto, tutti i volontari ai ristori hanno incitato incessantemente i concorrenti, fornendo loro supporto e motivazione per affrontare le sfide della gara. Al termine della faticosa competizione, ad aspettare gli atleti all'arrivo c'era una meritata ricompensa: un'ottima birra gelata per ristorarsi e festeggiare i traguardi raggiunti.

L'organizzazione impeccabile dell'evento, a cura della Asd Volley Revolution e del Team Alpe della Luna Trail, merita un plauso per aver reso possibile questa straordinaria giornata, garantendo la sicurezza degli atleti e la fluidità dell'evento nonostante le sfide logistiche. Il Trail all'Alpe della Luna non è solo una competizione sportiva, ma un'esperienza unica che celebra la bellezza della natura e il potere dello spirito umano. Grazie all'impegno e alla passione dell'organizzazione, l'evento è diventato un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti del trail running.

