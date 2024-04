Tramonto di un’alba, il trail a Figline: le foto

Prato, 28 aprile 2024 – Nella cornice suggestiva del Circolo di Figline, l'Asd 29 Martiri di Figline ha dato vita a un evento che ha superato ogni previsione: il 3° Trail sul Sentiero Tramonto di un'Alba. Un'occasione unica per esplorare le tracce dei coraggiosi partigiani della Brigata Buricchi, che si rifugiarono sul Monte Javello, per poi incontrare il tragico destino dalle mani dei nazisti il 6 settembre 1944, quando tornarono a Figline e furono barbaramente impiccati. Marcello Calamai, presidente della fiorente ASD organizzatrice, esprime la sua gioia per il clamoroso successo di partecipazione, sottolineando il profondo significato storico e sociale di questa iniziativa. Un tributo alla storia e alla resilienza.

Questo trail non è solo una competizione sportiva, ma un tributo vivente alla storia e alla resilienza di coloro che hanno sacrificato tutto per la libertà e la giustizia. I partecipanti hanno avuto l'opportunità di seguire le orme dei valorosi partigiani lungo un percorso intriso di emozione e significato, che attraversa luoghi carichi di memoria e speranza. Un percorso da non perdere Ma l'impegno dell'ASD 9 Martiri di Figline non si esaurisce qui. Il prossimo 26 maggio, dalla stessa Figline, avrà luogo la 45esima edizione della Scarpinata nel Verde, una gara competitiva lunga 13 Km, con un percorso alternativo di 7 Km per i camminatori. Un'opportunità imperdibile per tutti gli amanti della natura e dello sport, con tanto di meritato ristoro all'arrivo, come da consolidata tradizione. Un appuntamento da segnare in agende e cuori Sia che siate appassionati di trail running, camminatori incalliti o semplici curiosi desiderosi di esplorare la storia locale, il Trail sul Sentiero Tramonto di un'Alba è un appuntamento da segnare in agende e cuori. Un evento che va oltre il semplice divertimento sportivo, offrendo un'esperienza indimenticabile di connessione con il passato e di celebrazione della resilienza umana.